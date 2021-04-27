Сегодня в администрации Главы Коми наградили лучших народных дружинников

Республиканский конкурс проходил в январе-марте. Для поощрения наиболее активных, региональное правительство второй год подряд выделяет по 120 тысяч рублей. Победителей в каждой группе – среди городов и районов премируют: за первое место 30 тысяч, 20 за второе и по 10 тысяч за третье место. При определении лучшего народного дружинника учитывался ряд критериев, например, участие в выявлении и предотвращении административных правонарушений, оказание помощи правоохранительным органам, охрана общественного порядка.