Сегодня около 150 ти интинских 11 классников написали итоговое сочинение.

До начала ЕГЭ ещё почти 2 месяца, а дрожь в коленках выпускников появилась уже сегодня. 11-классники всей страны написали итоговое сочинение. Оно необходимо для допуска выпускников к государственной итоговой аттестации. В этом году его сдавали все: кто выбрал ЕГЭ и ГВЭ. Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет» по критериям, разработанным Рособрнадзором.

Для учащихся, получивших «незачет» предусмотрены ещё 2 дополнительные даты: 5 мая и 19 мая.