Сегодня Депутаты Госсовета Коми на заседании сессии рассмотрели 23 вопроса

Как всегда в центре внимания – бюджет. Увеличивается расходная часть. Львиная доля средств пойдёт на 5 инвест. проектов: завод ферросплавов в Инте, комплексная застройка жилого квартала и производство поддонов в Сыктывкаре, горнорудный комплекс в Усть-Куломском районе, производство по извлечению, переработке и утилизации нефтешламов в Усинске. Как отметил, председатель Госсовета Сергей Усачёв – чем больше инвестиционных проектов, больше рабочих мест, а значит, и налоговых поступлений. Это путь к социально-экономическому развитию региона.