Сдача в эксплуатацию храма в честь священномученика Ермогена в Южном Тушине запланирована во втором квартале текущего года

Храм в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и Всея Руси, возводящийся на улице Фабрициуса, вл. 33-35 в районе Южное Тушино Северо-Западного административного округа планируется сдать во втором квартале текущего года. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Однокупольный храм, который может вместить около 300 прихожан, уже построен. Остается выполнить работы по внутренним инженерным системам, в том числе отопления и отделке помещений цокольного этажа. В мае планируется завершить работы по мероприятиям для маломобильных групп населения, благоустройству территории и установке ограждения», — отметил Сергей Лёвкин.

Как ранее сообщал Мэр Москвы Сергей Собянин, благоустройство территории вокруг культовых сооружений, возведенных в ходе Программы строительства православных храмов в Москве, городские власти будут брать на себя.

«Церковные общины ведут большую социальную работу, проводят благотворительные акции, помогают многодетным семьям, одиноким пожилым людям, инвалидам и людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. Приходы новых храмов активно включаются в работу по дополнительному образованию», — подчеркнул Собянин, выступая на одном из последних заседаний попечительского совета фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы».

В свою очередь депутат Госдумы, куратор Программы строительства православных храмов, Советник Мэра Москвы Владимир Ресин напомнил, что храмовый комплекс возводится в рамках Программы по строительству православных храмов в Москве.

«Сейчас в храме установлены светильники, произведенные в Софрино. Строители в апреле-мае полностью завершат внутреннее убранство храма», — пояснил Владимир Ресин.

На сегодняшний день в рамках Программы на территории СЗАО в эксплуатацию введено 5 храмов, 6 храмов строится, 3 храма находятся в стадии проектирования. Всего в округе действуют 28 храмов.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.