С 26 апреля по 30 мая жители смогут проголосовать за территории, которые необходимо благоустроить

С 26 апреля по 30 мая жители Коми смогут проголосовать за городские территории, которые считают необходимым благоустроить в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2022-ом году. Свой голос можно отдать на платформе 11.городсреда.ру. До онлайн-голосования жители каждого муниципалитета сформировали предварительный список территорий, которые, на их взгляд, необходимо привести в порядок.