Росприроднадзор в Коми возбудил дело в отношении предполагаемого виновника нефтеразлива на реке Чуть под Ухтой

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Экология» в Республике Коми добиваются действенных мер по защите природной среды и привлечению виновных к ответственности после разлива нефти на реке Чуть под Ухтой. Общественников не устроила первоначальная публичная информация, что загрязнение случилось исключительно из-за природных причин. Активисты ОНФ обратились в межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу (НАО). Ведомство провело проверку и возбудило административное дело в отношении предполагаемого виновника.

В апреле 2021 г. в ОНФ в Коми по поводу нефтезагрязнения реки Чуть обратились обеспокоенные местные жители. Власти и профильные организации приняли меры по ликвидации загрязнения, но в причинах аварийной ситуации оставалось неопределенность. Публично из разных источник прозвучала информация, что утечка произошла из заброшенной скважины.

«Это означает, что какими бы ни были природные условия, в итоге повлиял техногенный фактор. Дело в том, что все недействующие скважины, в том числе и самые старые, должны быть надежно затампонированы, регулярно осматриваться и контролироваться со стороны ответственных организаций. То есть бесхозными никакие скважины не должны оставаться. Они не должны загрязнять природную среду ни при каких природных условиях. Немудрено, что местные жители выразили свою обеспокоенность. Мы это донесли до межрегионального управления Росприроднадзора. Здесь важно, что после нашего обращения надзорное ведомство сообщило о действенных мерах и конкретных принятых решениях по ситуации. Отмечаем данный положительный момент в работе государственных структур», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

В Росприроднадзоре сообщили, что специалисты межрегионального управления приняли участие в осмотре водоохранных зон и акваторий водных объектов на территории муниципального образования городского округа «Ухта». Нефтепроявления были зафиксированы на ледовой поверхности реки Чуть вдоль береговой полосы от неэксплуатируемой законсервированной скважины близ мостового перехода автодороги Сыктывкар – Ухта.

«В отношении предприятия, являющегося недропользователем данного участка недр в соответствии с лицензией, возбуждено административное производство», – проинформировал исполняющий обязанности руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Коми и НАО Исламудин Астарханов.

Эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми продолжат мониторинг экологической ситуации на реке Чуть.