Республика должна стать местом, где хочется жить и развиваться.

Так определил общее направление всей работы Правительства Коми Владимир Уйба в докладе о результатах деятельности кабинета министров и основных направлениях работы на 21 год и среднесрочную перспективу. Напомним, согласно Конституции Коми высшее должностное лицо республики ежегодно представляет такой отчет. Руководитель озвучил достижения отраслей, которые были, несмотря на сложный 20 год. Назвал задачи, которые поставил перед собой и Правительством на срок полномочий.