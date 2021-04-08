Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Академия юных талантов»

Владимир Уйба: «Академия юных талантов – уникальное место, где раскрываются и развиваются дарования наших детей».

Глава Республики Коми посетил Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в области искусства, спорта и науки «Академия юных талантов», ознакомился с его работой, пообщался с учащимися и преподавателями, провёл заседание Попечительского совета.

Региональный центр создан в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» с учётом модели и опыта Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).

С января этого года Академия юных талантов располагается в одном из корпусов Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова. Это четырёхэтажное здание, которое полностью обустроено для комфортной научной и культурной деятельности обучающихся.

В Академии есть лаборатории, зоны проектной деятельности, лекторий, зоны коворкинга, медиатека, учебные аудитории, кампус на 50 мест, спортивная площадка. Кроме того, для Регионального центра закуплен автобус.

Основные направления работы Регионального центра – это выявление одарённых детей, проживающих на территории Республики Коми, поддержка юных талантов через реализацию образовательных программ, формирование индивидуальных траекторий развития талантливого ребёнка, подготовка педагогических кадров.

https://rkomi.ru/news/726