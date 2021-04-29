Рассмотрев информацию Народного фронта, Президент дал поручения по лекарственному обеспечению и строительству яслей

После совещания Президента России с Правительством РФ по подведению итогов реализации послания Президента Совету Федерации в 2020 г. были даны поручения по доработке нескольких направлений.

В прошлогоднем послании Владимир Путин говорил о том, что ситуации с перебоями поставок лекарств в регионы не должны повторяться. Для этого поручено создать единый регистр граждан, имеющих право на обеспечение медицинскими препаратами на льготных условиях. Народный фронт, ведя непрерывный мониторинг доступности льготных лекарств по всей стране, выяснил, что регистр пациентов сформирован, но включение в него в части регионов носит заявительный характер. Общественные эксперты убеждены, что из-за этого у пациентов есть риск не попасть в регистр и, соответственно, не получить необходимый препарат.

Также в 2020 г. Народный фронт выявил нарушения поставок и выдачи льготных лекарств пациентам с редкими заболеваниями. Жалобы на это поступали во время пресс-конференции Президента в декабре прошлого года. По словам обратившихся граждан, пока специально созданный фонд «Круг добра» начинает выстраивать работу, часть регионов неоправданно отказываются обеспечивать льготников препаратами.

Помимо результатов мониторинга по льготным лекарствам Народный фронт представил Президенту итоги исследования по строительству яслей, фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечению медработников в селах жильем, подключению школ к высокоскоростному интернету.

«По срокам выполнения ряда поручений прошлогоднего послания все еще сохраняется некоторое отставание. Меры, о которых говорил Президент, крайне важны для абсолютного большинства граждан нашей страны. Народный фронт контролирует завершение программ по строительству ФАПов, дошкольных учреждений и подключению школ к высокоскоростному интернету. Обратную связь от населения по реализации принятых решений мы обязательно передадим в правительство и регионы», – отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Информация не только обсуждалась с правительством, из семи официальных поручений Президента четыре были сформированы в том числе по итогам мониторингов Народного фронта. В частности, Президент дал поручения завершить формирование регистра граждан для получения льготных лекарств и провести комплексную оценку лекарственного обеспечения, настроить работу фонда «Круг добра», оптимизировать стоимость строительства яслей в регионах и контролировать сроки их создания, не допускать завышения стоимости подключения школ к интернету. Также были даны устные поручения усилить работу по поддержке медиков в селах и строительству жилья.

Народный фронт регулярно проводит мониторинг реализации национальных проектов и основных пунктов ежегодного послания Президента. Общественники анализируют обращения граждан на прямую линию Президента, выявляют системные проблемы в социально-экономической сфере и предлагают решения. Информация о мониторингах передается Владимиру Путину, который не раз акцентировал внимание на важности для руководителей регионов ориентироваться не только на ведомственные данные, но и на обратную связь от людей и общественных организаций, включая Народный фронт.