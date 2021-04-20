Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития арктической зоны и основ госполитики в этом секторе. Соответствующий документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Основной акцент — на повышении качества жизни людей. Для этого будут усовершенствованы стандарты медпомощи для жителей Крайнего Севера, а медицинские организации получат необходимый транспорт, в том числе авиационный.