Поздравление с юбилейными датами артиста драмы Веры Габовой и драматурга Алексея Попова

Владимир Уйба поздравил с юбилейными датами артиста драмы Веру Габову и драматурга Алексея Попова.

Глава Республики Коми вечером 7 апреля посетил спектакль «Коркö аддзысьлам» («Когда-нибудь встретимся»), поставленный по пьесе коми драматурга, Заслуженного работника культуры Российской Федерации, Народного писателя Республики Коми Алексея Попова. Спектакль состоялся на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина.

Трагифарс рассказывает о судьбах сельских женщин, переживших сложные тяготы военного и послевоенного времени. Спектакль на коми языке поставил режиссёр Захар Комлев.

Одну из главных ролей сыграла заслуженная артистка России, народная артистка Республики Коми Вера Габова. На днях она отметила 65-летний юбилей, а автор пьесы Алексей Попов – 50-летие творческой деятельности. Глава республики пожелал юбилярам крепкого здоровья, вдохновения и успехов в творчестве.

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