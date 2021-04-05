Посещение предприятия «Промтех-инвест» в Сысольском районе

В селе Куниб Сысольского района планируют производить древесные ориентированно-стружечные плиты (OSB).

Сегодня, 5 апреля, Владимир Уйба посетил предприятие «Промтех-инвест» в Сысольском районе, ознакомился с его производственной деятельностью и перспективами развития.

Глава Республики Коми осмотрел производственные цеха, которые были введены в рамках инвестпроекта «Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины». Его реализация завершена в конце 2019 года. Объём инвестиций составил 413 миллионов рублей, создано 180 рабочих мест.

Введены цеха по переработке древесных отходов, лесопиления тонкомера, глубокой переработки древесины, лесопиления толстомера, а также сушильные камеры и котельная. Сегодня предприятие выпускает пиломатериалы, строганые изделия, топливные брикеты и пеллеты.

Директор предприятия Владислав Федькин рассказал Главе Республики Коми Владимиру Уйба о планах по развитию производства. Руководство предприятия намерено создать производственные участки по выпуску новых видов продукции: клееного бруса, заготовок для домостроения. Ведутся работы по модернизации действующих производственных участков с целью повышения качества выпускаемой продукции и уменьшения отходов от производства.

Также прорабатывается проект по строительству производственных мощностей по выпуску OSB-плит. Реализация данного проекта позволит ООО «Промтех-инвест» перерабатывать, по безотходной технологии, все 100 % заготавливаемой древесины, включая низкосортную балансовую древесину, переизбыток которой сегодня наблюдается на всей территории Республики Коми.

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