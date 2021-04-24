Понтонный мост ушел вместе с ледоходом / Ледоход на реке Печора

Друзья всем привет у нас очередное бедствие. на реке печора тронулся лед. работники начали демонтаж понтонного моста и до ледохода не успели снять переправу. такая потеря для города вуктыл можно сказать что катастрофа. так как в нашем городе нету другого сообщения между городами. а нам теперь только остается стоять и смотреть с берега как наш мост уплывает в неизвестность. пишите свое мнение будет интересно почитать что делать в таких ситуациях.