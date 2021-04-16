О последних звонках и выпускных рассказала министр образования РК Н. Якимова.

Учебный год близится к завершению. Больше всех переживают выпускники, которые заканчивают школы и детские сады, ведь из-за коронавируса еще продолжает действовать ряд ограничений и проведение праздничных мероприятий остается под вопросом. Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для общеобразовательных и дошкольных организаций до 1 января 2022 года.

Центр управления регионом запустил проект, в рамках которого руководители различных министерств и ведомств отвечают на самые популярные вопросы жителей республики Коми. О предстоящих в этом году последних звонках и выпускных рассказала министр образования, науки и молодёжной политики Наталья Якимова.