О межэтнических отношениях и сохранении национальной самобытности говорили в Общественной палате

Там прошел ставший уже традицией «Час с министром». Напомним, его проводят по поручению Главы Коми. На вопросы общественников на этот раз отвечал Роман Носков. Руководитель Министерства Национальной политики Республики рассказал об итогах работы за 2020 год, а также поделился планами на ближайшее время. Так, сейчас регион активно готовится к празднованию 100-летия Коми. В этом году Грант Главы на проведение Дня образования Республики выиграл Усть-Куломский район. Средства направят на ремонт клубов, школ и детских садов. Особое внимание в ходе встречи было уделено и сохранению коми языка.