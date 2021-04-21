Новый этап развития местного самоуправления–это вовлечение жителей в управление своими территориями.

В Коми развивается институт сельских старост. Сейчас таковых 190 в 17 муниципалитетах. Они представляют интересы людей на территории тех деревень, где нет органов власти, становятся связующим звеном. Кроме того, инициативные жители объединяются в Территориальное общественное самоуправление. В Коми 150 ТОСов, которые имеют статус юридических лиц, решают вопросы разного характера, в том числе и социально значимые с помощью грантовой поддержки и проектов «Народного бюджета».