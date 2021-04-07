Народный фронт выступил за продление льгот для поступления в профильные вузы будущим медикам, работавшим в «красных зонах»

В медицинских вузах должны продолжить начислять дополнительные баллы абитуриентам, работавшим в этом году в «красных зонах» больниц. С инициативой продления соответствующей программы Минздрава выступил Общероссийский народный фронт.

«Информацией о том, что будущие медики, которые работали в «красных зонах» в этом году, могут остаться без дополнительных баллов, делились пользователи в соцсетях. Мы тут же включились, потому что считаем это несправедливым. Волонтеры, которые работали с пациентами, заболевшими коронавирусом, пришли в больницы по зову сердца. Они вправе рассчитывать на всестороннюю поддержку общества. Пандемия еще не закончилась, и пока будет существовать необходимость в привлечении добровольцев, должны сохраняться и преференции. Мы подготовим запросы в Минздрав России и другие ведомства, если будет нужно, чтобы решение этого вопроса не затягивалось и все необходимые процедуры были завершены до начала работы приемных комиссий», – заявил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Согласно приказу Минздрава, абитуриенты в 2020 г. при поступлении в медуниверситеты на фоне пандемии могли получить преимущества. Так, за волонтерство, направленное на борьбу с коронавирусом (при отработке не менее 150 часов), абитуриент получал дополнительно 20 баллов. А за работу в условиях повышенной опасности заражения коронавирусом на протяжении не менее 30 дней поступающему добавляли 30 баллов.

Надбавки позволяли многим абитуриентам рассчитывать на места в вузах, но распространялась такая программа только на приемную кампанию прошлого года. Медицинские вузы пока просят абитуриентов дождаться решения, но локальные правила приема, по сути, были утверждены в начале апреля.

Теперь «коронавирусные баллы» в большинстве вузов исчезли — без них, например, остались РНИМУ им. Пирогова, МГМУ им. Сеченова и МГМСУ им. Евдокимова. При этом в 2021 г. многие добровольцы по-прежнему продолжали работать в «красных зонах».