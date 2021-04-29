Народный фронт предложил стимулирующие меры по импортозамещению спортивных товаров

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Легенды спорта – детям» провели совещание и выступили с инициативами, призванными способствовать импортозамещению товаров и оборудования для спортивной отрасли. В совещании участвовали представители Министерства спорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, общественных организаций, компаний – производителей спортивных товаров и оборудования, а также известные спортсмены. С сентября 2014 г. Правительство РФ реализует программу промышленного импортозамещения, однако, по данным на 2019 г., доля отечественных производителей на рынке спортивной продукции составляла всего 11% (около 61 млрд руб.) при емкости рынка спортивных товаров в России в 534 млрд руб.

В связи с этим в июне 2019 г. Правительство РФ утвердило Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 г., целью которой определено формирование в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной отрасли промышленности по производству эффективной, высококачественной и доступной спортивной продукции, обеспечивающей потребности населения, спортивных и образовательных организаций, а также развитие массового спорта и материально-технического сопровождения спорта высших достижений. Стратегией предусмотрено три временных этапа ее реализации: 1 этап – 2019–2020 гг., 2 этап – 2021–2024 гг., 3 этап – 2025–2035 гг. Однако анализ реализации стратегии обнаружил отставание по срокам ее исполнения на первом этапе.

Директор департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Колобов отметил, что специалистами Минпромторга РФ ведется системная работа по реализации стратегии совместно с Минспорта России, Минпросвещения России и другими ведомствами. Он указал, что из-за слабого взаимодействия между ведомствами требуется выработка более системных механизмов реализации Стратегии по координации спроса на отечественные товары со стороны различных заказчиков. По состоянию на конец 2020 г. число отечественных производителей составляло порядка 370, большинство из которых – субъекты МСП. В рамках первого этапа стратегии сделано уже многое: утверждено около 12 национальных стандартов, установлены единые требования к спортивному оборудованию и инвентарю, утверждены минимальные доли закупок товаров российского происхождения, установлены квоты на товары, в отношении которых введены ограничения.

Руководитель рабочей группы общественного совета при Министерстве спорта РФ по развитию спортивной индустрии и спортивно-производственных кластеров, президент Ассоциации производителей и экспортеров отечественных спортивных товаров и оборудования Анна Максимова обратилась на совещании к представителям профильных федеральных органов исполнительной власти с предложением усилить оперативное межведомственное взаимодействие по вопросам импортозамещения.

Руководитель компании «Трек» Алексей Тарасенко предложил понизить для отечественных спорттоваров ставку НДС и рассмотреть возможность применения льгот, которые сейчас существуют для территорий опережающего социально-экономического развития, для производителей отечественной спортивной экипировки без привязки к ОКВЭД, а также скорректировать критерии отнесения бизнеса к среднему для расширения круга получателей такой поддержки.

Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Артем Артемьев предложил создать переходный налоговый режим для роста спортивной отрасли, а также внести изменения в федеральный закон о госзакупках, устанавливающие приоритет отечественных товаров при закупках товаров спортивного назначения. Кроме этого, эксперт предложил ввести новые программы, которые бы стимулировали предприятия на вложения в производство, и изменить программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса с определением процентной ставки в зависимости от ключевой ставки Банка России.

Генеральный директор ООО «Кароспорт», член правления «Союзлегпром» Андрей Жаринов, говоря об использовании механизмов государственных и коммерческих закупок для обеспечения национальных сборных отечественными товарами спортивного назначения, перечислил проблемы отечественных производителей. Во-первых, процедура таможенного оформления сырья в России оказывается более дорогой, чем процедура таможенного оформления уже готовых товаров, в том числе спортивных изделий. Во-вторых, небольшим компаниям-производителям отечественных спортивных товаров очень трудно «зайти» в государственные закупки из-за участия в них крупных производителей, которые уже имеют госконтракты и могут значительно снизить цену.

Председатель подкомитета по развитию спортивной промышленности Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Холодняк указал на необходимость актуализации и изменения стандартов в спортивной отрасли.

Директор по развитию торгового центра «Формула X» Александр Каплан, приводя в пример недавно введенный социальный налоговый вычет на занятия фитнесом и спортом, предложил ввести подобный вычет на приобретение спортивной экипировки.

Президент РОО «Федерация хоккея республики Карелия», эксперт Стратегического экспертного сообщества «Усть-Качка» Константин Голобородов рассказал о проблемах сертификации спортивных стандартов и предложил разработать закон о техническом регулировании спортивной отрасли.

Заместитель директора департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта РФ Денис Гудков сообщил, что ведомство сейчас ожидает от Минпромторга России проект комплекса мер по реализации второго этапа Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 г. и готово поддержать инициативы экспертов, в частности, по введению пониженной ставки НДС. Кроме этого, он заявил о готовности налаживания межведомственного взаимодействия для реализации стратегии.

Координатор проекта «Легенды спорта – детям», вице-президент Палаты налоговых консультантов Геннадий Сандырев в заключение отметил, что существующие на данный момент меры поддержки не являются достаточными и стимулирующими для бизнеса. Он предложил ввести комплекс налоговых льгот для отечественных предприятий – производителей спортивных товаров и оборудования. Кроме пониженной ставки НДС в размере 10%, эксперт указал на необходимость введения налоговых льгот по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на прибыль. Он отметил, что предложенные налоговые льготы могут стать хорошим толчком как для реализации стратегии импортозамещения в спортивной отрасли, так и для развития спортивной отрасли в целом.

Итоговые экспертные предложения будут направлены в Госдуму РФ, Совет Федерации и федеральные органы исполнительной власти для дальнейшей работы.