Народный фронт предложил Министерству просвещения провести аудит и инвентаризацию оборудования для школьных обедов

14 апреля в студии Медиа.ОНФ эксперты Народного фронта с участием первого заместителя министра просвещения Дмитрия Глушко обсудили качество питания в школах. Более половины обращений уже обработаны, граждане по обратной связи подтвердили, что их вопрос решился. Однако проблемы еще остаются. Народный фронт предложил ряд инициатив по улучшению качества питания в школах, которые одобрило Министерство просвещения.

Ведущим эфира стал руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев. Он напомнил, что вопрос о бесплатном питании для учащихся начальной школы Народный фронт предложил рассмотреть Президенту Владимиру Путину в 2019 г. Уже с 1 сентября 2020 г. эта возможность была реализована.

По итогам Большой пресс-конференции с Владимиром Путиным в 2020 г. от граждан поступило множество вопросов по качеству и организации питания в школах. Все они обрабатываются экспертами Народного фронта и Министерством просвещения. «Работа идет достаточно быстро. 53% обращений уже полностью решены, люди подтвердили по обратной связи, что ситуация изменилась. В более 20% обращений понадобились разъяснения, например, родители интересовались, как контролировать питание детей в школах и т.д. Поэтому Народный фронт совместно с Министерством просвещения и Роспотребнадзором разработал специальные методички. Еще часть вопросов находится в работе», – рассказал Алексеев.

Он также напомнил, что работает горячая линия Народного фронта: 8-800-200-34-11. Также обращения принимает и Министерство просвещения, в том числе и через портал Госуслуг.

Дмитрий Глушко подчеркнул роль сотрудничества с ОНФ: «Нам крайне важно получать ответную реакцию родителей, видеть на практике, каким образом организовано питание детей, а не через официальные письма губернаторов и региональных чиновников. Взаимодействие с Общероссийским народным фронтом очень помогает. Наша коммуникация позволяет соотнести количество обращений по школе и по субъекту РФ. Кроме того, мы видим, что часть родителей больше доверяют Народному фронту и чаще оставляют свои контакты для обратной связи», – отметил замминистра.

«Главное, чего мы смогли добиться: директора школ поняли, что в случае сбоев или некачественной организации питания скрывать факты бессмысленно. Такие эпизоды неоднократно помогали раскрывать и ОНФ, и средства массовой информации», – добавил Дмитрий Глушко.

Затем поступили вопросы от граждан, которые вышли в прямой эфир, а также написали в чате. Валерий Алексеев попросил их сообщать регион и номер школы, поскольку сразу же после эфира вопросы передаются в Министерство просвещения для совместной выработки решений по каждой конкретной ситуации. О результатах работы обратившему гражданину сообщат по обратной связи.

Галина Ушакова из Ростовской области отметила, что благодаря ее обращению качество питания в школе, где учится ее ребенок, улучшилось. Перестали давать недоваренные продукты. Вместе с тем она предложила заменить куриный окорочок, который неудобно есть младшим школьникам, на котлеты либо другие изделия.

С ней согласился Дмитрий Глушко. Однако он предупредил, что колбасные изделия в организованных детских коллективах запрещены по требованию Роспотребнадзора. Необходимо приучать детей к здоровому питанию.

Также остаются жалобы на то, что директора школ препятствуют проходу и контролю родителей, предъявляют им завышенные и неадекватные требования.

Накануне Президент Владимир Путин поручил допустить родительские комитеты к контролю за качеством питания и организацией горячего питания в школах.

«Мы подготовим минимальный типовой регламент, что нужно сделать, чтобы родительские комитеты и законные представители детей могли попасть в образовательное учреждение и каким образом они могут участвовать в работе по контролю организации питания. Этот регламент должен быть разработан тем муниципалитетом, который выступил учредителем образовательной организации. Этот порядок должен быть разработан до 1 сентября 2021 года, и мы это проконтролируем. Родитель имеет право как заказчик и законный представитель ребенка понимать, как организован его учебный день, в том числе в части питания», – сообщил Дмитрий Глушко.

«Директор школы должен понимать, если он препятствует проходу родителей, то они могут достучаться и до президента страны, и вопрос все равно будет решен», – добавил Валерий Алексеев.

Олеся Иванова из Забайкальского края рассказала, что сама работала поваром в детсаду и готовила также для школы, где нет пищеблока. Помещение – маленькое и старое, нет оборудования, вытяжки и даже раковины, посуду моют в тазах, более того, летом нет даже горячей воды. При этом в школе учатся 30 детей. Дмитрий Глушко отметил, что будет контролировать ситуацию и добиваться переоснащения столовой.

В свою очередь ОНФ предложил Министерству просвещения провести аудит и инвентаризацию оборудования для школьных обедов. Качество кухонного инвентаря и столовых принадлежностей оставляет желать лучшего. От этого могут нарушаться условия приготовления и хранения пищи. Дмитрий Глушко поддержал инициативу и заявил о готовности проработать вопрос.

Ученик 1 класса Семен Софель из Москвы сказал, что не успевает съесть свою порцию завтрака за короткую перемену, особенно если надо переодеться после урока физкультуры. Дмитрий Глушко напомнил, что на перемену во время приема пищи необходимо отводить 20 минут. Это вопрос организации расписания. Кроме того, родители в чате жаловались, что завтрак или обед подают прямо перед уроком физкультуры и детям приходится бегать на полный желудок. Все эти ситуации будут на контроле.

Еще одна распространенная жалоба – отсутствие горячего блюда, вместо которого детям могут дать запеканку и т.д. Дмитрий Глушко напомнил, что в школе должны подавать не менее одного горячего блюда. На это выделяются федеральные субсидии. «Так что это серьезное нарушение», – подчеркнул он и попросил о подобных случаях сообщать на горячую линию Народного фронта либо Министерства просвещения, чтобы провести по ним серьезную проверку.

Семен рассказал первому заместителю министра, что в школе не все блюда вкусные, по этой причине он часто пропускает обед.

Народный фронт предложил систематизировать школьное меню для каждого региона индивидуально, в зависимости от возможностей региона и предпочтений детей. Также Валерий Алексеев назвал пять продуктов, которые полезны, но небезопасны для детей: рыба, кисломолочные продукты, овощи, салаты и консервы.