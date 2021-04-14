Народный фронт предложил механизмы противодействия мошенникам на рынке недвижимости

Эксперты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» выступили с инициативами по противодействию мошенничеству на рынке недвижимости на круглом столе «Пути регулирования риелторской деятельности и заслоны для мошеннических действий на рынке недвижимости».

Участники круглого стола выступили за законодательное регулирование риелторской деятельности, введение обязательного профессионального образования для риелторов с проверкой их компетентности, увеличение доли электронного оформления сделок, которое сейчас значительно менее привлекательно для мошенников, чем бумажное оформление, внедрение механизма автоматического предупреждения собственника о действиях с его недвижимостью, раскрытие полной истории и данных по объектам недвижимости, а также повышение ответственности риелторов и маркетплейсов недвижимости перед потребителем.

Эксперты Народного фронта совместно с Фондом развития профессиональных квалификаций ТПП РФ представили памятку «Распространенные кейсы мошеннических действий и правонарушений в сфере операций с жилой недвижимостью».

«Наши эксперты считают, что у риелторов должно быть подтверждение их квалификации и грамотности, поэтому нужна проверка их профпригодности, экзамен в соответствии с профстандартом. Стоит усилить информационную работу, чтобы риелторы осознавали преимущества регистрации в статусе самозанятых. Сейчас 10 процентов жилья сдается в аренду. И на этом рынке надо защитить права не только арендодателя, но и позаботиться об арендаторах. Эксперты Народного фронта выявили 23 мошеннические схемы с недвижимостью. Это говорит о необходимости установления новых механизмов защиты граждан», – подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

«Около 70 процентов риелторских услуг сейчас находятся в теневой зоне, подавляющее большинство риелторов не регистрируются. При этом, по данным юридического факультета Финансового университета, на рынке вторичной недвижимости уровень преступности за последние пять лет вырос на 15 процентов. У риелторов сейчас появилась возможность выйти из серой зоны при помощи оформления статуса самозанятого. Это простой режим без оформления юридического лица и необходимости вести бухгалтерию. ОНФ предложит самозанятым «единое окно» через мобильное приложение, где они смогут найти для себя вакансии и способы дохода, ознакомиться с рекомендациями министерств и ведомств. Это является нашим вкладом в том числе и в обеление риелторской деятельности», – рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький.

«Без организации базового образования риелторов, построенного по академическому принципу, и полной «ликвидации безграмотности» о развитии профессии риэлтора не может быть и речи – неквалифицированный риелтор не может защитить своего клиента и предоставить ему качественную услугу. Принятый на государственном уровне профессиональный стандарт «Специалист по операциям с недвижимостью» будет базой для разработки образовательных программ, на его основе будет проводиться независимая оценка квалификаций специалистов рынка недвижимости, – отметил генеральный директор Фонда развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты РФ Никита Первушин.

«За один календарный год совершается более двух миллионов сделок по приобретению жилья, как правило, это единственное жилье, поэтому эта тема является социально значимой. Риелторской деятельностью в России занимаются около 100 тысяч человек. Закон о регулировании риелторской деятельности отсутствует, хотя инициативы по регулированию отрасли постоянно обсуждаются, недавно прошло их публичное обсуждение в Общественной палате России. Мы будем помогать в разработке законопроекта о риелторской деятельности. Пока же действуют только добровольная сертификация риелторов и публичный реестр добросовестных специалистов, а Министерством труда и занятости утвержден профстандарт», – сообщил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева предложила автоматически уведомлять собственников через «Гослуги» о совершении каких-либо действий с их недвижимостью. Она рассказала об одной из распространенных схем мошенничества: «Наш проект уже несколько лет занимается борьбой с мошеннической схемой обратного лизинга, когда люди берут небольшую сумму в долг под залог недвижимости у нелегальных кредиторов, на которых не распространяются ограничения лицензированных организаций. Заключаются два договора – купли-продажи и ипотечный. При этом на заемщика накладываются огромные штрафы и своеобразным образом начисляются проценты. Владелец жилья может даже не узнать о юридической смене собственника. Такие случаи происходили в Новосибирске, Волгограде и Удмуртии. Не всегда удается добиться признания правоохранителями и судами сомнительными таких сделок по кредитованию».

«Мы предлагаем направлять через «Госуслуги» уведомление с запросом одобрения или неодобрения сделки. Технологически это возможно. Сейчас человек может быть даже не в курсе переоформления своего имущества. Цифровизация должна обеспечить большую прозрачность. Кроме того, необходимо обеспечить защитные меры при работе маркетплейсов недвижимости, чтобы были обеспечены защитные прослойки и все действия происходили через авторизацию», – отметила Лазарева.

По ее данным, проект ОНФ «За права заемщиков» получил в прошлом году 920 обращений по теме недвижимости, из которых 40% пришлись на нелегальное кредитование под залог недвижимости и квартирное рейдерство. Чем старше собственник, тем выше вероятность стать жертвой черного риелтора. На людей в возрасте от 30 до 55 лет приходится 30% обращений, на людей от 55 лет и старше – 70% обращений.

Участники круглого стола, среди которых были представители крупных агентств недвижимости, выступили за государственное регулирование и контроль профессиональной подготовки риелторов, что станет дополнительном барьером для недобросовестных участников рынка недвижимости.

Заместитель председателя общественного совета при Росреестре Камила Фазлыева рассказала о минимизации лазеек для мошенников при совершенствовании законодательства о регистрации недвижимости и электронной подписи. По ее словам, электронный документооборот стал сейчас значительно безопаснее по сравнению с бумажным.

«Для повышения безопасности сделок риелторам нужно предоставить доступ к истории регистрационных действий по недвижимости. Кроме того, риелтор должен нести ответственность перед своим клиентом. Так, например, в США риелтор несет ответственность за информирование о рисках и нюансах. В России риелторское сообщество устанавливает для своих членов гарантии по сделкам на 15 миллионов рублей, это бесплатно для клиента, который обращается в соответствующую компанию», – отметил заместитель директора агентства недвижимости «Этажи» Владислав Сидоренко.