Народный фронт, Минстрой и Росстандарт рассказали о небезопасности детских площадок

Отсутствие в муниципалитетах лиц, ответственных и компетентных в части строительства, приемки и содержания детских площадок, приводит к высокому показателю детского травматизма и быстрому износу вновь построенных объектов. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказали эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды (ЦМБГС) ОНФ. Их поддержали представители Минстроя РФ и Росстандарта. По данным мониторингов ОНФ, 72% детских площадок, построенных начиная с 2017 г. к настоящему моменту уже требуют ремонта.

«Уже вложены огромные бюджетные деньги, спустя некоторое время вновь требуются средства! А самое главное, что там детям находиться опасно, – подчеркнула член Центрального штаба ОНФ, координатор ЦМБГС ОНФ Светлана Калинина. – Мы должны понять, где кто и за что отвечает, когда наши дети играют и травмируются на детских площадках. Я в каждом муниципальном образовании провожу совещания, и по пальцам можно перечислить регионы и муниципалитеты, где осуществляется межведомственное взаимодействие по этому вопросу. Чаще всего в муниципальных образованиях просто не приняты правила благоустройства, поэтому ответственных в случае ЧП даже полиции не найти».

Ежегодно в России на детских площадках травмируется около 40 тыс. детей. Чаще всего в ходе мониторингов общественники выявляют такие нарушения, как ненадежно закрепленные конструкции турников и качелей, разошедшиеся сварные швы, забетонированное место для приземления, отсутствие табличек с правилами поведения на площадках, нарушения при укладке ударопоглощающего покрытия или его отсутствие.

Представитель Росстандарта сообщил, что сейчас Госдумой рассматривается законопроект, согласно которому с 1 июня круг полномочий ведомства может существенно сократиться, в том числе из-под его контроля будет выведено исполнением ГОСТов, регламентирующих требования к детским площадкам. А 1 декабря в России вступает в силу новый технический регламент, и несоответствующее его требованиям оборудование детских площадок должно быть демонтировано или приведено в соответствие с требованиями нового техрегламента. ОНФ призывает муниципалитеты, Минспорта, Минздрав, Минпросвещения, на чьих объектах могут располагаться старые игровые площадки, подготовить документы и сертифицировать необходимым образом оборудование и материалы, чтобы не оставить часть страны вообще без специально обустроенных мест для детского отдыха.

Заместитель руководителя ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Маргарита Жаркова подтвердила замечания экспертов ОНФ. Она сообщила, что ответственный за эксплуатацию не назначен для 56% игрового оборудования на детских площадках России. Также чиновница отметила, что у 46% игрового оборудования на обследованных детских площадках отсутствует акт ежегодного осмотра.