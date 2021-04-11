«Народный бюджет-2022»

2 апреля в Центре национальных культур прошло очередное обсуждение инициатив в рамках проекта «Народный бюджет». В этот раз были рассмотрены предложения по двум направлениям.

В области спорта был заявлен всего один проект. Светлана Конева, руководитель управляющей компании «Звезда», по просьбе горожан выступила с проектом обустройства плоскостных спортивных сооружений во дворе дома № 70 по улице Куратова.

Жители 4 микрорайона сейчас не имеют возможности заниматься спортом, поскольку ближайшие тренажерные комплексы территориально находятся далеко. Установка такого спортивного объекта позволит и взрослым и детям тренироваться рядом с домом. Причем данный объект планируется адаптировать для маломобильных граждан и установить пандус, что ещё больше расширит круг пользователей.

В области культуры и этнокультуры перечень заявленных проектов оказался самым многочисленным. На суд собравшихся были представлены 17 проектов.

Дом культуры Октябрь разработал проект по пошиву костюмов для театрализованной программы «Традиции Коми народа».

По словам руководителя учреждения, проект долгосрочный, познакомить с коми культурой планируется не только посетителей учреждения. Артисты собираются организовывать выездные представления в городские и сельские сады и школы.

Центральный дом культуры и техники заявил о желании приобрести объектив и проектор с кронштейном для визуализации творческих проектов.

Дом культуры Железнодорожник разработал проект под названием «Мы вместе». В его рамках планируется обновить батуты и приобрести новые аттракционы малых форм для организации семейного досуга.

Молодой состав дома культуры и техники представил проект «ЧУМовой фестиваль», за счет средств гранта интинская команда хочет стать участником сезона центральной лиги КВН Поволжья, а затем распространить опыт среди интинцев.

Сотрудники центра национальных культур в рамках народного бюджета хотят провести электромонтажные работы в домах культуры села Адзьвавом, деревни Абезь и клуба деревни Ярпияк

Работники библиотечной системы на суд коллег представили 2 проекта. В детской библиотеке необходимо провести ремонт пола. Второй проект под названием «Чукыль-мукыль» (Зигзаг)предполагает организацию студии создания медиаконтента на базе Центральной библиотеки.

С интересным проектом по приобретению мобильного планетария выступил Интинский краеведческий музей. Подобного в городе еще не было.

Сотрудники детской школы искусств подготовили 3 проекта — по одному на каждое отделение. В хореографическом отделении работники хотят оборудовать профессиональный противоударный балетный пол. В художественном отделении после схода снега было разрушено крыльцо и козырек. За средства народного бюджета сотрудники учреждения планируют провести восстановительные и ремонтные работы входной группы. Третий проект подразумевает замену оконных блоков в большом и малом виртуальных залах музыкального отделения.

Телестудия 5 канал разработала 2 проекта. Оборудование студийного комплекса позволит выйти на новый уровень и монтировать видео высокого качества, а создание монтажно-архивного комплекса — приобрести серверы для хранения огромного количества отснятого рабочего материала.

В сфере этнокультуры были заявлены 4 проекта.

Сотрудники центральной библиотеки в этом году планируют организовать литературно-фольклорный фестиваль «Ловья кыв» («Живое слово») под открытым небом. Приобретение современной комплексной системы звукового оборудования позволит провести его и массу других аналогичных мероприятий на более высоком уровне.

Руководитель телерадиоинформационного центра представила проект по созданию цикла уроков коми-языка.

От центра национальных культур в области этнокультуры поступило 2 проекта. В рамках одного их них планируется провести народное гуляние в честь дня поселка Юсьтыдор и 25 летия ансамбля народной песни «Лебедушка».

По второму сотрудники ЦНК хотят создать так называемую «Территория добра» и благоустроить прилегающую к учреждению территорию путем установки стационарной крытой сцены.

Заслушивание всех заявленных проектов длилось почти 2 часа. По итогам обсуждений прошло голосование за каждый проект. Все проекты были одобрены.