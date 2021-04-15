Музыкант Алексей Фомин о работе во время самоизоляции

Коронавирус стала тяжёлым испытанием для большинства людей, а для музыкантов – в особенности. Наибольший ущерб понесли творческие люди. Может показаться, что складывающая обстановка является лучшим временем для написания новых треков. Однако творчество сопряжено с различными трудностями. Например, российский музыкант Алексей Фомин продолжал работать над новым музыкальным альбомом, несмотря на сложные обстоятельства. Тем не менее он выпустил два новых сингла «Картинки прошлого» и «На взлете». Новые музыкальные работы представлены на всех цифровых музыкальных платформах, благодаря чему послушать музыку можно легально.

На этот период времени музыкант столкнулся с различными трудностями. У него были финансовые проблемы и как нам стало известно на Алексея завели административное дело из-за игры на инструменте, после жалобы соседей. К счастью, всё это временно, и артист возобновил работу над новыми треками будущего альбома.