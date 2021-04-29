Международная патриотическая акция «Диктант Победы»

Глава Республики Коми Владимир Уйба принял участие в международной патриотической акции «Диктант Победы».

Цель проекта – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, популяризация её героев и Великой Победы. В этом году для очного участия в акции в Республике Коми было подготовлено 157 площадок. Владимир Уйба написал диктант в Коми республиканской академии государственной службы и управления.

«Основная задача «Диктанта Победы» — ещё раз напомнить о том, как выстоял советский народ в этой беспощадной и самой кровопролитной войне. Очень важно, что акция объединяет людей всех возрастов – так мы сможем сохранить память о павших на войне, передать её подрастающим поколениям, а значит будем этой памяти достойны», — отметил Владимир Уйба, приветствуя участников.

Акция впервые прошла в 2019 году, участие в ней тогда приняли более 150 тысяч человек. В 2020 году диктант написали свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных странах. В этот раз поддержать международную патриотическую акцию изъявили желание 80 стран, в том числе в 31 государстве диктант пишут очно.

https://rkomi.ru/news/813