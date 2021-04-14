Кто и как может получить новую профессию бесплатно, рассказали эксперты Народного фронта

Эксперты проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» обсудили с представителями Минтруда России новый федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» и разработали памятку по переобучению граждан.

С 2021 г. в рамках федерального проекта «Содействие занятости» профессиональное обучение и дополнительное образование могут пройти женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, граждане старше 50 лет и граждане, обратившиеся в службу занятости в поиске работы.

«Программы по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин с детьми и граждан старшего поколения, финансируемые за счет федерального и регионального бюджетов, в последние годы показали свою эффективность и востребованность. Однако мы видим, что теперь получить поддержку государства в этом направлении стало возможным и другим категориям граждан, которые пострадали от повышенной напряженности на рынке труда. Эксперты проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» подготовили инфографику, которая пошагово рассказывает, кто и как сможет бесплатно получить новую профессию, а также дополнительные навыки и компетенции для трудоустройства на новое место работы», – отметила Татьяна Буцкая, координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей».

В рамках реализации федерального проекта запланированы модернизация центров занятости, повышение квалификации сотрудников центров и создание единой информационной платформы, позволяющей обмениваться данными, вести долгосрочное планирование привлечения трудовых ресурсов, проводить анализ ситуации на рынке труда на базе платформы «Работа в России».

«Принципиальное новшество программы – это определенные гарантии стабильной работы в будущем, которые обеспечивают федеральные операторы. Граждане, нацеленные на открытие собственного бизнеса, также могут получить соответствующие знания бесплатно и применить их затем на практике», – считает Ян Талбацкий, заместитель директора департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России.

Обучение проходит при поддержке Агентства развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия»), Национального исследовательского Томского государственного университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Томский государственный университет представляет в данном проекте не себя самого, а университетскую сеть, которая была допущена к участию в этом проекте. Был произведен серьезный отбор образовательных организаций. Мы следили за тем, чтобы у образовательных организаций был опыт в реализации данных проектов по количеству граждан, по количеству привлеченных средств, по участию в федеральных проектах. Поэтому это все достойные университеты», – пояснил Михаил Шепель, директор Института дистанционного образования Томского государственного университета.

Записаться на обучение можно через портал «Работа в России» в разделе «Пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости».