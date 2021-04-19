Команды #PutinTeam и «Молодежки ОНФ» поздравили российских фигуристов в аэропорту с исторической победой

С победой из Японии. Сегодня в Россию вернулись российские фигуристы, которые впервые выиграли неофициальный командный чемпионат мира 2021 г. по фигурному катанию World Team Trophy. Он проходил в японском городе Осаке. В столичном аэропорту Шереметьево российскую сборную встретили участники команд «Молодежки ОНФ» и #PutinTeam.

«Это уже вторая встреча фигуристов в аэропорту. Первая была 29 марта, после возвращения спортсменов из Стокгольма с чемпионата мира, где наша сборная заняла весь пьедестал почета. Побеждать – это хорошая традиция. А мы с командой рады приветствовать и поздравлять тех, кто приносит нашей стране такие яркие спортивные достижения», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Волонтеры встретили победителей российским триколором и вместе со спортсменами исполнили Гимн России.

«На призыв #Putin Team поддержать наших спортсменов откликнулись представители разных движений, и сегодня мы вновь все вместе единым фронтом командой Президента встречаем лучшую команду мира! Наши фигуристы уже говорили, как важно было слышать гимн на церемонии награждения и видеть флаги у японских болельщиков на трибунах, поэтому сегодня для нас особая честь – исполнить гимн России вместе с чемпионами и передать им заряд поддержки от болельщиков!» – сказала ведущая встречи Александра Кашурникова.

За три соревновательных дня состоялось восемь выступлений в четырех видах, в шести из них победу одержали спортсмены из России. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли обе программы в соревнованиях пар, Виктории Синициной и Никите Кацалапову не было равных в танцах на льду, а Анна Щербакова завоевала два первых места в соревнованиях одиночниц. На счету Елизаветы Туктамышевой – второе и третье и места, у Михаила Коляды – третье место в произвольном катании.

«Мы с удовольствием спели гимн здесь, на Родине, вместе с ребятами, спасибо им за теплую встречу! Приятно возвращаться с победой, но еще приятнее, когда уже в аэропорту ты чувствуешь поддержку болельщиков!» – поблагодарили ребят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Суммарно сборная России набрала 125 баллов и на 15 очков опередила ставших вторыми американцев. Третье место – у команды Японии. Всего за победу боролись шесть стран.