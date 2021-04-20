«Классная встреча» со школьниками Республики Коми, Архангельской и Кировской областей

Глава республики 19 апреля встретился с участниками межрегионального слёта «ЗАСВЕТИ: медиакоманда_11». Он проводится в рамках празднования 5-летия регионального отделения Российского движения школьников.

Участие в слёте принимают школьники из Республики Коми, Архангельской и Кировской областей, прошедшие конкурсный отбор, всего 32 человека. В программе форума – мастер-классы от экспертов информационно-медийной сферы, встречи с известными личностями, экскурсии в медиацентры, тренинги и игры.

Региональное отделение РДШ было создано 19 апреля 2016 года. Сегодня в республиканский реестр образовательных организаций, реализующих программы РДШ, входит 281 организация. На сайте РДШ зарегистрировано 6996 участников.

В РДШ реализуются проекты по 4 направлениям – «Гражданская активность», «Личностное развитие», «Информационно-медийное» и «Военно-патриотическое».

https://rkomi.ru/news/762