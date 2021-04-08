Как правильно привязать мушку / Простой и Надежный узел
В этом видео мы не рыбачим, но показываем важнейший момент — как правильно и быстро привязать мушку к леске. Вы узнаете простой и надежный узел, который значительно лучше всех других.
Также мы выиграли первое семейное рыболовное соревнование и в качестве приза получили сертификат на приобретение различных снастей для рыбалки.
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