Как правильно привязать мушку / Простой и Надежный узел

В этом видео мы не рыбачим, но показываем важнейший момент — как правильно и быстро привязать мушку к леске. Вы узнаете простой и надежный узел, который значительно лучше всех других.

Также мы выиграли первое семейное рыболовное соревнование и в качестве приза получили сертификат на приобретение различных снастей для рыбалки.

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