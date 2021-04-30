Информационная программа «Новости» от 29.04.2021
00:00 Выпуск
01:08 Как работают медицинские и образовательные учреждения в майские каникулы?
06:27 Работники скорой медицинской помощи отметили профессиональный праздник.
15:40 Горожане ежегодно участвуют в общественных работах, направленных на благо города и его жителей.
24:01 Более 20 необычных мастер-классов провели интинские педагоги дополнительного образования на общегородском фестивале.
26:54 В Сыктывкаре стартовал 12 республиканский этап Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России".
28:24 В центре города открылся новый продуктовый магазин «Зеленецкий».
29:31 Отдел «Продукты» приглашает горожан приобрести товары «Птицефабрики Зеленецкая».
30:43 Тысячи позиций различного назначения на любой вкус и кошелёк в магазине "Юбилейный".
36:50 Кафе «Уголёк» радушно приглашает ценителей уютного интерьера и атмосферы
гостеприимства.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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