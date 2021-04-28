Информационная программа «Новости» от 27.04.2021

00:00 Выпуск

01:07 В связи с подъемом воды в реке Большая Инта в Интинском Округе, жителям, имеющим дома в зоне подтопляемых территорий рекомендуется строго соблюдать правила безопасности.

02:18 26 апреля в России отметили День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

06:44 В Интинском округе стартовали массовые субботники.

09:35 Интинцы рассмотрели проекты Народного бюджета в коммунальной сфере.

12:36 Волонтеры рассказывают интинцам как принять участие в голосовании по отбору территорий для благоустройства.

20:18 Отдел «Продукты» приглашает горожан приобрести товары «Птицефабрики Зеленецкая».

21:29 Тысячи позиций различного назначения на любой вкус и кошелёк в магазине "Юбилейный".

27:36 Кафе «Уголёк» радушно приглашает ценителей уютного интерьера и атмосферы гостеприимства.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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