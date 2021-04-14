Горы мусора: Народный фронт в Коми добивается ликвидации свалки ТКО в центре поселка Дальний

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Экология» в Коми обратились в природоохранную прокуратуру по поводу разрастающейся свалки мусора в центре поселка Дальний в Ухте у дома № 3 на улице 40 лет ГВФ. Еще в конце февраля 2021 г. общественники по результатам мониторинга призвали муниципальные власти навести порядок в этом районе, однако меры не были приняты, и свалка лишь увеличилась.

За помощью в решении мусорного вопроса в Дальнем в ОНФ обратились местные жители. Сама свалка в центре поселка расположена вокруг площадки твердых коммунальных отходов (ТКО). Обращения граждан в различные инстанции по вопросу наведения порядка с мусором не принесли должного результата, тогда они написали в Народный фронт.

По итогам первого мониторинга активистов ОНФ в администрации Ухты пообещали принять меры, в том числе сообщили, что обратились в Государственную жилищную инспекцию Республики Коми по городу Ухте и Троицко-Печорскому району. Однако меры не были приняты. Уже растаял снег, с талыми водами грязь от мусорной свалки распространяется по всей округе. Местные жители возмущены и бьют тревогу.

«Свалка в центре поселка, мусор разлетается на сотни метров вокруг. Становится все хуже и хуже, поселок превратился в одну сплошную помойку», — сообщил житель Дальнего Анатолий Переуда.

Новый мониторинг общественников в апреле 2021 г. показал неприглядную картину: завалы мусора с февраля увеличились. Отходов вокруг так много, что контейнерная площадка слилась в одно целое с мусорными залежами.

«Удивляет, что такое безобразие происходит в центре населенного пункта. Ситуация со свалкой в поселке Дальний наглядно показывает, что мусорная реформа в регионе дает сбои. Напомним, что граждане из своего кармана оплачивают надлежащее содержание площадок ТКО и своевременный вывоз мусорных отходов. Попросили природоохранную прокуратуру разобраться со свалкой мусора в Дальнем, принять меры прокурорского реагирования по защите интересов и среды проживания граждан. Мониторинг мусорной реформы продолжим», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Михаил Ковалев.