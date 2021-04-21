Глава Республики Коми Владимир Уйба произвёл ряд кадровых назначений.

Освобождён от исполнения обязанностей министра здравоохранения Республики Коми Борис Александров. Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Игорь Дягилев.

С 25 апреля освобождён от должности министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов. Исполнять обязанности министра по культуре будет Константин Баранов. До этого он работал первым замминистра культуры.

Сергей Емельянов переходит на работу в Александринский театр в Санкт-Петербурге, где займет должность директора театра.

Напомним, на посту министра культуры Коми Сергей Емельянов трудился с 2016 года.