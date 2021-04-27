День памяти Ивана Павловича Морозова

В Сыктывкаре почтили память Ивана Павловича Морозова.

26 апреля, в день смерти выдающегося государственного и политического деятеля Коми АССР, первого секретаря Коми обкома КПСС, руководившего республикой в 1965-1987 годы, состоялась церемония возложения цветов к могиле Морозова. В мероприятии принял участие Глава Республики Коми Владимир Уйба, родственники Ивана Павловича, его коллеги и соратники.

«Иван Павлович Морозов – человек-легенда, который руководил республикой 22 года. Это были лучшие годы в истории Республики Коми, при нём люди стремились приехать сюда, считали честью и высоким призванием работать в республике, — отметил Владимир Уйба. – Иван Павлович прошёл войну, самую страшную и жестокую в истории человечества, но не очерствел сердцем, душой, всегда был открыт людям, их бедам, всегда помогал. В прошлом году мы с вами заложили камень, на месте которого в этом году будет стоять памятник Ивану Павловичу Морозову. Я считаю, что это очень правильно. Такое место нужно, чтобы люди могли прийти туда и ещё раз вспомнить об этом великом и простом человеке».

https://rkomi.ru/news/795