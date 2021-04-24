Апрельская рыбалка с Григоричем Часть 6 Проверка продольников Вечер в лесной избе
На озере мы рыбы половили. Пришла очередь рыбалки на Печоре. Проверяем наши удочки и продольники. Улов есть ! И это радует. И конечно же после трудового дня на реке — на озере, вечерний ужин и душевная беседа в уютной лесной избе под рыбацкий напиток. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Палатка Алтай : https://clck.ru/U2Td8 Скидка по промокоду "Коми Рыбак" 5 % Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : https://vk.com/buks1ru Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283