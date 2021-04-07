Апрельская РЫБАЛКА на ТАЕЖНЫХ реках / КАК поймать ХАРИУСА в черте ГОРОДА
Сняли для вас апрельскую рыбалку в черте города. Мы ловим рыбу в ледяных таежных реках, поэтому все равно пришлось делать глубокие лунки.
Весной как раз наступет время, когда активизируется хариус, так что в этом видео мы будем показывать, как его поймать.
група харюзятники — https://vk.com/hariusman
сибярики которые помогли с работами.
Сергей Десвер = https://vk.com/desver
Павел Валериевич — https://vk.com/pavelzalevsky
Иван Тараскин — https://vk.com/id378021612
Андрей Синюков — https://vk.com/d20071979
Сергей Осипов — https://vk.com/id523281679
Александр Москаленко — https://vk.com/id154094663
земляки с республики коми
Нахлыстовые мушки Республики Коми — https://vk.com/club161688853
Юрий Хомин — https://vk.com/id136179268
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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g
Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY
Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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