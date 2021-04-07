Апрельская РЫБАЛКА на ТАЕЖНЫХ реках / КАК поймать ХАРИУСА в черте ГОРОДА

Сняли для вас апрельскую рыбалку в черте города. Мы ловим рыбу в ледяных таежных реках, поэтому все равно пришлось делать глубокие лунки.

Весной как раз наступет время, когда активизируется хариус, так что в этом видео мы будем показывать, как его поймать.

група харюзятники — https://vk.com/hariusman

сибярики которые помогли с работами.

Сергей Десвер = https://vk.com/desver

Павел Валериевич — https://vk.com/pavelzalevsky

Иван Тараскин — https://vk.com/id378021612

Андрей Синюков — https://vk.com/d20071979

Сергей Осипов — https://vk.com/id523281679

Александр Москаленко — https://vk.com/id154094663

земляки с республики коми

Нахлыстовые мушки Республики Коми — https://vk.com/club161688853

Юрий Хомин — https://vk.com/id136179268

Николай Шумицкий — https://vk.com/id558802315

Спальные мешки можно приобрести тут https://goo.gl/8qHkGC

видео про спальный мешок — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Скидка 500 рублей по промо коду Алексей Остапчук

Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану

2202 2002 3365 4134

Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCSWfLA-POhhPMAqtPl5KcPA

Я в контакте — https://vk.com/id28042172

Я в одноклассниках — https://ok.ru/profile/552744478541

Моя группа в контакте — https://vk.com/club145268577