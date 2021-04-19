Алексей Фомин решил расстаться со своим помощником по творчеству, который работал с ним на протяжении двух лет. Сам Фомин новость не комментирует, но нам стало известно о том, что композитора перестали устраивать результаты его деятельности.

«Менеджер в первую очередь должен освобождать артиста от всех вопросов и предоставлять возможность заниматься только творчеством. Чтобы у музыканта не болела голова: когда выйдет его интервью, сколько он заработает с прослушиваний треков, как его релиз зальется на площадки, когда будет представлен отчет с каждой площадки, когда нужно подписать договор с лейблом звукозаписи на выпуск нового трека, когда продлить контракты с медиа службами. Менеджер должен во всех смыслах париться за него», — рассказал нашему изданию Алексей.

Музыкант также подчеркнул, что в последнее время почти всеми вопросами по продвижению занимается лично он сам.