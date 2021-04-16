Алексей Фомин рассказал о проблемах музыкального пиратства

Алексей Фомин рассказал о будущем незаконных распространителей музыки и предположил, что пиратский контент все же частично останется в интернете или же уйдет в скрытую сеть. По его словам, сегодня спрос на пиратский музыкальный контент стремительно падает из-за блокировок сайтов и удаления их из поисковой выдачи.

Также Алексей Фомин отметил положительные стороны музыкального пиратства.

«Меломаны, которые находят и слушают музыку и делятся ею с другими людьми, помогают продвижению музыканта и расширяют аудиторию. Файлообмен позволяет музыке проникать повсюду», — сказал Алексей.

«Конечно безопаснее находить любимую музыку на легальных музыкальных площадках. Тем более с каждым годом это становиться сделать все проще и естественнее», — добавил он.