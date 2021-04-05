Алексей Фомин пообещал порадовать поклонников новыми композициями

Музыкант Алексей Фомин решил вернуться к творчеству. Он опубликовал на своей странице в социальной cети Instagram пост, в котором рассказал публике о том, что выпустил новую музыкальную композицию без слов.

Новое произведение имеет название «На взлете». Автор хотел передать в этом треке разгон и набор высоты воздушного судна.

Подписчики отреагировали на пост Алексея Фомина. «Отличная музыка, начало какого то приключения и путешествия! «Просто не могу, тащусь от этого трека. Слушаю уже несколько раз подряд. Трек получился просто пушка. Рекомендую всем! Слушайте и наслаждайтесь!» — отметили они. Один поклонник написал, что хотел бы почаще видеть новые творения музыканта.

«На данный момент очень стараюсь продолжать работу над новыми треками, хотя это не просто. Думаю к началу лета, я смогу поделиться с вами новой музыкой и новыми эмоциями», — рассказал нашему изданию музыкант.

Поклонники Алексея Фомина с нетерпением ждут от него новых музыкальных работ и в комментариях уже неоднократно писали об этом.