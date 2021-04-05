5 дней счастья на весенней рыбалке Часть 5 И всё таки мы нашли ХАРИУСА

Наши труды не пропали даром. И всё таки мы нашли ХАРИУСА. Это было просто здорово. Когда мормышка не успевала достичь дна, как её уже хватали . Вот ради этого и стоит ехать за десятки километров, пробивать дорогу в непроходимых зарослях, рисковать на опасном весеннем льду с открытыми перекатами… Мы это всё получили ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Палатка Алтай : https://clck.ru/U2Td8​ Скидка по промокоду "Коми Рыбак" 10 % Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : ​https://vk.com/buks1ru​ Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283