24 и 25 апреля первенство Республики Коми по хоккею с шайбой «Кубок Приполярья».

После долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Инте состоится долгожданное первенство Республики Коми по хоккею с шайбой «Кубок Приполярья» в зачет круглогодичной спартакиады среди ветеранов. Напомним, в соответствии с внесёнными в указ главы Коми изменениями проведение Всероссийских официальных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий с участием зрителей разрешено при условии выполнения методических рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.