Зеленый свет – зеленой экономике: эколог Соколова рассказала, как включиться России в климатическую повестку

Взвешенный подход к сокращению углеродного следа и декарбонизации без фанатизма по отношению к промышленности станет тем рецептом, по которому Россия сможет реализовать задачи национальной политики при адаптации к изменениям климата. В этом уверена председатель правления АНО «Равноправие», руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» экспертного совета Комитета СФ по АПК и природопользованию Наталья Соколова. Свои идеи она представила участникам пленарного заседания XX Международного форума «Экология большого города» в Санкт-Петербурге.

«Климатическая и низкоуглеродная повестка – это то, с чем мы будем жить ближайшие десятилетия, закрыть глаза на это уже не получится», – подчеркнула Соколова, также процитировав слова президента России Владимира Путина. На встрече с Министром науки и высшего образования Валерием Фальковым 9 марта он отметил: «Безусловно, декарбонизация –важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране».

Эколог Соколова напомнила, что в конце прошлого года ряд крупнейших компаний с государственным участием не смогли выйти на зеленое финансирование на международном рынке, потому что не соответствовали низкоуглеродной повестке. Между тем Россия, являясь одним из лидеров в сфере добычи ископаемого топлива и промышленного производства, должна учитывать особенности национальной экономики и высокий риск дополнительных ограничений ее развития при участии в проектах по декарбонизации.

Эксперт напомнила, что в сентябре 2019 года постановлением Правительства РФ в стране было ратифицировано Парижское соглашение по климату, а к концу 2019 года – подписано распоряжение «Об утверждении национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г». Кроме того, она упомянула другие законодательные изменения: обязательное предоставление экологической информации региональными и федеральными органами, а также – разработку и внесение в Госдуму законопроекта об ограничении парниковых газов.

«Климат и низкоуглеродная повестка – это не только выбросы в атмосферный воздух. Безусловно, это цикличная экономика, утилизация отходов с минимизацией полигонного захоронения», – напомнила Эколог Соколова, добавив, что страна как никогда нуждается в развитии экономики замкнутого цикла, при которой отходы станут сырьем для других отраслей. Для этого необходимо принятие федерального закона о вторичных ресурсах.

«В Указе о национальных целях развития России говорится только про твердые коммунальные отходы – нужно сократить захоронение таких отходов в 2 раза и достичь их 100-процентную сортировку к 2030 году. Но ведь ТК0 – это 1 процент всех образуемых отходов в стране. А промышленные отходы от производственных предприятий? А горные отвалы и объекты накопленного ущерба?» – обратилась к участникам пленарного заседания Соколова, добавив, что только комплексный подход к решению этих вопросов позволит перейти к соблюдению Россией низкоуглеродных обязательств.

Соколова также отметила, что внедрение новых подходов на предприятия, переход на безуглеродную экономику и снижение выбросов в ближайшие годы будут тесно связаны с внедрением зеленого финансирования. Как развитие предприятий связано с «зелеными» финансами, на какие цели возможно его привлечение, каковы перспективы развития этого направления в России и за рубежом в ближайшие годы, также обсудили на полях Форума.

Отметим, что на церемонии открытия Форума, от имени Министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, участников приветствовал директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды России Роман Минухин. Он сообщил, что решения, принятые на Форуме, могут войти в итоговую резолюцию и будут рассмотрены Министерством природных ресурсов и экологии России для включения в реализацию проектов и программ.

Участниками пленарного заседания Форума также стали председатель Комитета по природопользованию Правительства Санкт-Петербурга Денис Беляев и его заместитель Иван Серебрицкий, Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС при президенте России Владимир Шамахов и другие.