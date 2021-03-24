Владимир Уйба встретился с заместителем председателя правительства России Юрием Трутневым

Вопросы помощи и развития Инты как моногорода обсудил Глава Коми с заместителем председателя правительства России Юрием Трутневым. Об этом Владимир Уйба рассказал по итогам рабочей поездки в Москву. Он отметил, что уже завтра на заседании Правительства этот вопрос будет поднят более подробно. Обсудит кабинет министров и другую не менее важную тему – подготовку к летнему оздоровительному сезону. Власти республики намерены оздоравливать жителей Коми в Крыму круглый год.