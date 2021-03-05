✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.03.2021

▫ В Сосногорске продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. В прививочном кабинете ждут пациентов. 3 марта прививку сделал Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко.

▫ В Сосногорске продолжается муниципальный этап Всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Педагоги со всего района показывают коллегам своё мастерство на открытых уроках в детских садах и школах.

▫ В этом году в России вновь будет реализован федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», с которым Сосногорск знаком с 2018 года. Именно тогда была благоустроена одна из главных городских достопримечательностей – городской Сквер Победы.