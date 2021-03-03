✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.03.2021

▫ 2 марта в Сыктывкаре состоялось торжественное открытие Дней культуры Сосногорского района. Праздничную эстафету, посвященную 100-летию Республики Коми, наш муниципалитет принял накануне у Сысольского района.

▫ Мини-парк «Гномики» уже успел стать любимой площадкой для сосногорцев. Сюда родители приводят своих детей, а бабушки и дедушки – внуков. Однако, перед тем как отправлять своего ребенка на горки, родителям стоит ознакомиться с правилами их использования, которые расположены на информационных стендах.

▫ Сосногорские старшеклассники принимают участие в муниципальной патриотической игре «Победа». До конца апреля юноши и девушки будут показывать свою физическую форму, демонстрировать навыки в обращении с оружием, а также знание истории России.