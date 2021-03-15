Весенняя РЫБАЛКА на таежных реках / А мы снова за хариусом / Разведка нового водоема

Экипировка для рыбалки и активного отдыха на самых выгодных условиях тут — https://ekipland.ru/buy/pNO

Костюм как у меня — https://ekipland.ru/buy/DlJ

Сапоги как у Светланы — https://ekipland.ru/polyver/2102-sapogi-polyver-winter-rs-so-semnym-chulkom-chyornye.html

Спальные мешки можно приобрести тут https://goo.gl/8qHkGC

видео про спальный мешок — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Скидка 500 рублей по промо коду Алексей Остапчук

друзья всем привет. как и обещали мы выехали снова в тайгу на рыбалку. сегодня вы увидите разведку на таежных реках. как всегда мы отправились за хариусом. хариус сегодня порадовал хорошим клевом. как говорится рыбалка удалась. ну и пока у меня отгулы мы не будем сидеть дома. и завтра но водоем на новую рыбалку. как говорится кто куда, а мы за хариусом. если вам не трудно поддержите светлану за труды. ведь рыбалка на хариуса всегда получается трудовой. а в замен за вашу поддержку с нас душевные и красивые рыбалки. еще немного подождать и в наш регион придет весна. и будет просто отличная весенняя рыбалка.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану

2202 2002 3365 4134

#рыбалка #рыбалканахариуса #зимняярыбалка #хариус #рыбалканапечоре

#трофейнаяярыбалка

Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCSWfLA-POhhPMAqtPl5KcPA

Я в контакте — https://vk.com/id28042172

Я в одноклассниках — https://ok.ru/profile/552744478541

Моя группа в контакте — https://vk.com/club145268577