Весенняя РЫБАЛКА на хариуса / Сегодня удалось ОБЛОВИТЬ всех РЫБАКОВ / Рыбацкая удача

Экипировка для рыбалки и активного отдыха на самых выгодных условиях тут — https://ekipland.ru/buy/pNO

Костюм как у меня — https://ekipland.ru/buy/DlJ

Сапоги как у Светланы — https://ekipland.ru/polyver/2102-sapogi-polyver-winter-rs-so-semnym-chulkom-chyornye.html

Спальные мешки можно приобрести тут https://goo.gl/8qHkGC

видео про спальный мешок — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Скидка 500 рублей по промо коду Алексей Остапчук

друзья всем привет. вот и состоялась весенняя рыбалка на хариуса. в эту рыбалку нам сопутствовала рыбацкая удача. из всех рыбаков которые находились на водоеме нам удалось обловить всех рыбаков. рыбалка на хариуса это постоянное движение и труд. просто так хариуса не поймать. но все таки рыбалка на на хариуса состоялась. водоем одарил нас рыбой и хорошими поклевками. в планах посетить еще несколько таежных рек и озер. так что если рыбалка будет удачной то вы обязательно все увидите. если будет интересно организуем рыбалку на печоре. может быть улыбнется удача. смотрите наши весенние рыбалки с каждым разом рыба будет становится активнее.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану

2202 2002 3365 4134

#рыбалка #рыбалканахариуса #зимняярыбалка #хариус #рыбалканапечоре

#трофейнаяярыбалка

Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCSWfLA-POhhPMAqtPl5KcPA

Я в контакте — https://vk.com/id28042172

Я в одноклассниках — https://ok.ru/profile/552744478541

Моя группа в контакте — https://vk.com/club145268577