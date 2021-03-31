В Воркуте сотрудники ОМОН стали почетными гостями кадетского бала

В общеобразовательной школе № 13 г. Воркута состоялся кадетский бал для учащихся кадетских классов. Это знаковое мероприятие, направленное на популяризацию традиций русского офицерства и приобщение подрастающего поколения к славной истории России. Почетными гостями мероприятия стали сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми, представители Управления образования, ветераны боевых действий, педагоги и родители учеников.

Поприветствовал участников вечера заместитель командира ОМОН по работе с личным составом майор полиции Александр Смирнов. «Желаю вам замечательного настроения, а также успехов в учебе и получении знаний, которые сегодня для вас будут способствовать высоким оценкам, а завтра решению важных и нужных для нашей страны задач», — отметил офицер Росгвардии.

Юные кадеты с их прекрасными спутницами продемонстрировали свое мастерство и грацию в исполнили полонеза, вальса, менуэта, падеграса. Почетные гости не остались в стороне от бала и с удовольствием приняли приглашение кадет станцевать белый танец.

В завершение мероприятия росгвардейцы поблагодарили детей за искусное исполнение танцев и подчеркнули, что подобные мероприятия способствуют духовно-нравственному воспитанию и культурно-просветительскому развитию молодых граждан.