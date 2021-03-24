В центре города открылся новый продуктовый магазин «Зеленецкий».

У «Зеленецкого» уже есть свои постоянные покупатели. Широкий спектр необходимых продуктов питания в небольшом магазине быстро

приглянулся интинцам. Здесь представлена, пользующаяся спросом продукция Зеленецкой птицефабрики: колбасы, варено-копченые изделия, замороженная разделка птицы, фарши, яйцо, охлажденная и другая продукция, которая производится с использованием натуральных ингредиентов и специй, а ее качество отмечено множеством российских и международных наград. Товар не залеживается на прилавках и еженедельно обновляется.

Также в ассортименте замороженные полуфабрикаты, выпечка, кондитерские и другие изделия местных производителей. Бакалея, крупы, соки, алтайский мед с частной пасеки и другие товары представлены в этом магазине. «Зеленецкий» работает с 9.30 до 19.30. Здесь всегда рады покупателям!