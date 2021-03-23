В Сыктывкаре состоялась встреча руководства регионального управления Росгвардии с семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Алексей Ходоров провел встречу с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В мероприятии приняли участие вдова старшины милиции Ложкина Андрея Васильевича – Елена Николаевна, родители лейтенанта милиции Минина Вадима Викторовича — Виктор Павлович и Светлана Михайловна, мать лейтенанта милиции Мищенко Олега Григорьевича – Лилия Федоровна.

Встреча проходила в теплом дружеском кругу. Обращаясь к семьям погибших, Алексей Ходоров подчеркнул, что сотрудники и военнослужащие Росгвардии хранят светлую память о боевых товарищах, с честью исполнивших служебный долг. Офицер обсудил с членами семей волнующие их вопросы и отметил, что руководство ведомства готово оказывать им всестороннюю помощь. Собравшиеся выразили слова благодарности за поддержку и заботу.

В завершение мероприятия родственникам погибших сотрудников вручили цветы и ценные подарки.