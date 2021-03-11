В Сыктывкаре росгвардейцы более 80 раз выезжали на тревожные сигналы

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми за прошедшую неделю задержали 20 человек за административные правонарушения и 2 человека за совершение различного рода преступлений. За это время на пульт централизованной охраны поступило более 80 сигналов «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 6 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

Так, в одном из заведений общественного питания сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на указанный адрес, где к ним обратился администратор и пояснил, что между посетителями произошел конфликт, который перерос в драку. Кроме того нарушители общественного порядка повредили входные двери. При задержании мужчины 1984 и 1985 года рождения оказали сопротивление стражам порядка. Злоумышленники были доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

В другом случае сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили ориентировки на граждан, подозреваемых в открытом хищении товаров. Мужчина 1983 года рождения, выбирая товар в одном из магазинов по улице Карла Маркса, открыто пытался похитить алкогольную продукцию. Свой преступный умысел он не смог довести до конца, так как уронил бутылку, которая разбилась, после чего покинул место происшествия. В другом магазине по улице Мира молодой человек 1993 года рождения открыто похитил рыбу в вакуумной упаковке. По фактам хищения товаров правоохранителями были переданы ориентировки на подозреваемых в совершении преступления всем авто и пешим патрулям полиции и Росгвардии. Злоумышленники были задержаны сотрудниками Росгвардии. По данным фактам проводится проверка.